В Раде задали Зеленскому вопрос после ударов по Киеву

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У Владимира Зеленского нужно спросить, почему он не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева, об этом заявил в беседе с газетой Times депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению", — сказал он изданию.
Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейшим в стране муниципальным бюджетом.
"А я сижу здесь в холоде", — посетовал депутат, обвинив в сложившейся в Киеве ситуации как Зеленского, так и мэра Виталия Кличко.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.