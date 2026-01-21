О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.