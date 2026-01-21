Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, почему Зеленского унизили в Давосе
04:23 21.01.2026
Журналист рассказал, почему Зеленского унизили в Давосе
Владимир Зеленский не поехал на Всемирный экономический форум в Давосе, потому что с ним никто не хотел встречаться, заявил в соцсети Х ирландский журалист Чей
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не поехал на Всемирный экономический форум в Давосе, потому что с ним никто не хотел встречаться, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз со ссылкой на источник.
"Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа", — написал он.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.
