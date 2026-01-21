Журналист рассказал, почему Зеленского унизили в Давосе

«

"Зеленскому "советовали" не посещать форум в Давосе. Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа", — написал он.