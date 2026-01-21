Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
18:51 21.01.2026 (обновлено: 20:56 21.01.2026)
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе
Владимир Зеленский находится в Киеве, сообщил его советник Дмитрий Литвин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:51:00+03:00
2026-01-21T20:56:00+03:00
в мире
давос
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
давос
киев
сша
в мире, давос, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе

Зеленский находится в Киеве, хотя Трамп хотел встретиться с ним в Давосе

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский находится в Киеве, сообщил его советник Дмитрий Литвин.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что в среду намерен провести встречу с Зеленским. Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с Трампом.
"Сейчас президент в Киеве", - сказал Литвин, чьи слова приводит агентство Укринформ.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии раскрыли, что устроили Зеленский и Кличко в Киеве
Вчера, 17:54
 
В миреДавосКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
