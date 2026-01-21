https://ria.ru/20260121/zelenskij-2069399704.html
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе
Владимир Зеленский находится в Киеве, сообщил его советник Дмитрий Литвин. РИА Новости, 21.01.2026
Зеленский не покидал Киев, несмотря на желание Трампа встретиться в Давосе
