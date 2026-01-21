СМИ: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
20 января, 14:44
"Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом Трампом", - говорится в материале.
По данным портала, встречу планируют провести перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Отмечается, что США проинформировали команду Зеленского о намерении американских представителей отправиться в Москву.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".