СМИ: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе
18:03 21.01.2026
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе
Владимир Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
давос
сша
москва
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
давос
сша
москва
в мире, давос, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп анонсировал встречу с Зеленским в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом
20 января, 14:44
"Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом Трампом", - говорится в материале.
По данным портала, встречу планируют провести перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Отмечается, что США проинформировали команду Зеленского о намерении американских представителей отправиться в Москву.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине
Вчера, 10:16
 
В миреДавосСШАМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
