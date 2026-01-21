Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 21.01.2026 (обновлено: 15:58 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/zelenskij-2069226561.html
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги - РИА Новости, 21.01.2026
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги
Владимир Зеленский со своей супругой Еленой имеют почти 600 тысяч долларов наличными и хранят в банках, в том числе иностранных, более 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:27:00+03:00
2026-01-21T15:58:00+03:00
в мире
украина
белиз
сша
елена зеленская
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956732757_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_a997f21cf685d9698191f918f8a79650.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2069058177.html
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069194244.html
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068916472.html
украина
белиз
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956732757_0:1:2048:1537_1920x0_80_0_0_7f9eae581b5daac03430c87f68ed5538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белиз, сша, елена зеленская, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, Белиз, США, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги

Зеленский с супругой имеют почти $600 тыс. наличными и более $500 тыс. в банках

© AP Photo / Thomas PadillaВладимир и Елена Зеленские в Париже
Владимир и Елена Зеленские в Париже - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Владимир и Елена Зеленские в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский со своей супругой Еленой имеют почти 600 тысяч долларов наличными и хранят в банках, в том числе иностранных, более 500 тысяч долларов, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Декларация подана 30 марта 2025 года, данные в ней приведены за 2024-й. Документ за 2025 год должен быть подан до 30 апреля 2026-го. Так, согласно задекларированной информации, Зеленский со своей супругой Еленой имеют почти 600 тысяч долларов наличными. Кроме того, более 500 тысяч долларов лежат в различных банках, в том числе в Цюрихе. Средства хранятся в различной валюте: гривнах, долларах, евро.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла за ночь
Вчера, 15:11
Зеленские, согласно декларации, владеют брендовыми часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями — Land Rover и Mercedes-Benz.
Как свидетельствует документ, Елена Зеленская является конечным бенефициаром компаний Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Кроме того, Зеленский, по данным его декларации, является владельцем займа в размере 2,4 миллиона долларов, полученного от зарегистрированной в Белизе компании Film Heritage. Он получил этот заем еще в 2017 году, с тех пор сумма остается неизменной.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву
01:25
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но обратился к Соединенным Штатам и европейским союзникам с просьбой "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
Вчера, 00:35
 
В миреУкраинаБелизСШАЕлена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала