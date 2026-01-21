Стало известно, сколько денег у Зеленского и его супруги

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский со своей супругой Еленой имеют почти 600 тысяч долларов наличными и хранят в банках, в том числе иностранных, более 500 тысяч долларов, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Декларация подана 30 марта 2025 года, данные в ней приведены за 2024-й. Документ за 2025 год должен быть подан до 30 апреля 2026-го. Так, согласно задекларированной информации, Зеленский со своей супругой Еленой имеют почти 600 тысяч долларов наличными. Кроме того, более 500 тысяч долларов лежат в различных банках, в том числе в Цюрихе . Средства хранятся в различной валюте: гривнах, долларах, евро.

Зеленские, согласно декларации, владеют брендовыми часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями — Land Rover и Mercedes-Benz.

Как свидетельствует документ, Елена Зеленская является конечным бенефициаром компаний Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре ), Film Heritage ( Белиз ) и San Tommaso S.R.L. ( Италия ).

Кроме того, Зеленский, по данным его декларации, является владельцем займа в размере 2,4 миллиона долларов, полученного от зарегистрированной в Белизе компании Film Heritage. Он получил этот заем еще в 2017 году, с тех пор сумма остается неизменной.

Сообщения о коррупции на Украине , в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но обратился к Соединенным Штатам и европейским союзникам с просьбой "обеспечить безопасность" для их проведения.