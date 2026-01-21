Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico
09:18 21.01.2026 (обновлено: 10:51 21.01.2026)
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico
Владимир Зеленский не смог попасть в график встреч американского лидера Дональда Трампа в Давосе, пишет газета Politico со ссылкой на украинские источники. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:18:00+03:00
2026-01-21T10:51:00+03:00
в мире
давос
украина
гренландия
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, давос, украина, гренландия, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Украина, Гренландия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico

Politico: Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа в Давосе

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог попасть в график встреч американского лидера Дональда Трампа в Давосе, пишет газета Politico со ссылкой на украинские источники.
"Чиновники Трампа были по большей части сосредоточены на Гренландии и Газе, и Зеленский не мог закрепить временной интервал для двусторонней встречи с Трампом", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки
08:29
Как подчеркивает издание, тема Украины в Давосе все больше уходит на второй план из-за ситуации вокруг Гренландии. Это вынудило Зеленского задуматься о целесообразности посещения форума.
Теперь украинские чиновники опасаются, что Запад забудет об Украине. Впрочем, уточняет Politico, ожидается, что представители Вашингтона и Киева продолжат диалог на полях Всемирного экономического форума.
Накануне Зеленский заявил, что не поедет в Давос, а останется в Киеве. При этом он начал ставить условия для встречи с Трампом: так, он согласится на это, если будут готовы некие документы. Американская же сторона пока не сообщала о планах проводить такие переговоры.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
 
