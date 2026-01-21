https://ria.ru/20260121/zelenskij-2069225367.html
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico
Владимир Зеленский не смог попасть в график встреч американского лидера Дональда Трампа в Давосе, пишет газета Politico со ссылкой на украинские источники. РИА Новости, 21.01.2026
Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа, пишет Politico
Politico: Зеленский не смог застолбить место в графике Трампа в Давосе