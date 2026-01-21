Защита напавшего на техникум в Архангельске примет решение об обжаловании

МУРМАНСК, 21 дек – РИА Новости. Защита напавшего на техникум в Архангельске бывшего студента примет решение об обжаловании решения суда, приговорившего фигуранта к 13 годам лишения свободы, после изучения текста приговора, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Александр Бетенев.

"Примем такое решение после того, как изучим полный текст приговора", - сказал адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли защита обжаловать приговор.

В среду Северный флотский военный суд приговорил напавшего на техникум в Архангельске 18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остатка срока – в колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ч.3 ст. 30, п. "а", "б", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

В суде установлено, что бывший учащийся ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики", разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в сети Интернет, а также среди других учащихся техникума материалы, пропагандирующие применение насилия и совершение нападений на образовательные организации, в том числе создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

В дальнейшем, будучи недовольным результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.

Реализуя задуманное, молодой человек разместил в интернете запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство, после чего на следующий день, вооружившись ножом, напал на своего бывшего преподавателя и нанес ей несколько ножевых ранений. Пытаясь скрыться, нападавший ударил ножом еще одну женщину преподавателя, преградившую ему путь, а также покушался на жизнь двух студентов, принимавших меры к его задержанию.