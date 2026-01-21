В Запорожье зафиксировали перебои с электричеством

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Перебои с электричеством, отоплением и интернетом начались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров ранее в среду заявил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
"В Запорожье… начались перебои со светом, отоплением и интернетом. Начался масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18