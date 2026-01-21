Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 21.01.2026 (обновлено: 12:16 21.01.2026)
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 21.01.2026
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка и Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка и Коровий Яр в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
