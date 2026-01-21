Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.