Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:13:00+03:00
2026-01-21T12:13:00+03:00
2026-01-21T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
харьковская область
донецкая народная республика
2026
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
