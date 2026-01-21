Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, подадут ли Копенгаген и Оттава заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием защитить их от США, она напомнила, что Канада и Дания являются такими же "породителями" альянса, как и США.