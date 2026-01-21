Рейтинг@Mail.ru
Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США - РИА Новости, 21.01.2026
20:50 21.01.2026
Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США
Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США - РИА Новости, 21.01.2026
Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, подадут ли Копенгаген и Оттава заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием защитить их от США
в мире
канада
сша
дания
мария захарова
нато
оон
канада
сша
дания
Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США

Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада в НАТО защитить их от США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, подадут ли Копенгаген и Оттава заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием защитить их от США, она напомнила, что Канада и Дания являются такими же "породителями" альянса, как и США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Вчера, 09:46
Захарова процитировала первую статью Североатлантического договора 1949 года, согласно которому члены НАТО обязуются мирно решать все международные споры, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
"Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Напомню, Канада и Дания такие же "породители" альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день - 4 апреля 1949 года", - уточнила она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
20 января, 13:12
 
