Захарова спросила, потребуют ли Дания и Канада защитить их от США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, подадут ли Копенгаген и Оттава заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием защитить их от США, она напомнила, что Канада и Дания являются такими же "породителями" альянса, как и США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет.
Захарова процитировала первую статью Североатлантического договора 1949 года, согласно которому члены НАТО обязуются мирно решать все международные споры, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
"Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Напомню, Канада и Дания такие же "породители" альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день - 4 апреля 1949 года", - уточнила она.