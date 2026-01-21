Рейтинг@Mail.ru
Террор ВСУ против гражданских лиц не следствие хаоса, заявила Захарова
17:48 21.01.2026
Террор ВСУ против гражданских лиц не следствие хаоса, заявила Захарова
2026-01-21T17:48:00+03:00
2026-01-21T17:48:00+03:00
россия
красноармейск
волчанск
мария захарова
владимир путин
родион мирошник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия, красноармейск, волчанск, мария захарова, владимир путин, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Красноармейск, Волчанск, Мария Захарова, Владимир Путин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Террор ВСУ против гражданских лиц не следствие хаоса, а продуманная политика геноцида, доведенная до уровня методической практики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террор против гражданских лиц не является следствием хаоса или некими издержками боевых действий. Это осознанная, выстроенная, продуманная политика геноцида. Это военное преступление, доведенное до уровня методической практики", - сказала Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат добавила, что рано или поздно идеологи, покровители, исполнители, командиры преступлений ВСУ в Красноармейске будут наказаны.
"Содеянному будет дана соответствующая правовая оценка... Правда о происходящем в Донбассе должна быть донесена до международного сообщества как бы ни пытались ее заглушить, исказить, отретушировать. Никто не должен уйти от ответственности, в том числе и те, кто спонсирует на Западе этот страшный беспредел", - отметила Захарова.
Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе, об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК России и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Захарова назвала атаку ВСУ на Хорлы неонацистской ненавистью
