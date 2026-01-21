Рейтинг@Mail.ru
Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала - РИА Новости, 21.01.2026
15:14 21.01.2026
Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала
Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на презентации доклада Международного общественного трибунала. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Захарова выступает на презентации доклада Международного общественного трибунала
Захарова выступает на презентации доклада Международного общественного трибунала
россия, видео
Россия
Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на презентации доклада Международного общественного трибунала.
2026-01-21T15:14
true
PT75M53S

Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на презентации доклада Международного общественного трибунала.
 
Россия
 
 
