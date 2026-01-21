Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала "несчастным рабом", являются криком ужаса, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил во вторник, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.

"Это трагическая констатация европейской действительности… В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели", - сказала она в эфире радио Sputnik

Захарова подчеркнула, что политик говорит "без сарказма", а "с трагической обреченностью, понимая, до чего довела саму себя Западная Европа".

"Вассал счастливый - это тот, кто пошел на соглашательство с подобной ролью. Это тот человек, я имею в виду, та категория, которая не собирается бороться за свою свободу, которая свыклась с этой мыслью, которая осчастливлена своим сюзереном материально", - рассуждает дипломат.

По ее мнению, когда речь идет о "несчастном рабе", есть перспектива того, что внутреннее несогласие и сопротивление несвободе сыграет свою роль.