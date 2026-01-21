Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
09:46 21.01.2026 (обновлено: 09:47 21.01.2026)
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала "несчастным рабом", являются криком ужаса, считает официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:46:00+03:00
2026-01-21T09:47:00+03:00
в мире
западная европа
мария захарова
бельгия
европа
в мире, западная европа, мария захарова, бельгия, европа
В мире, Западная Европа, Мария Захарова, Бельгия, Европа
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса

Захарова назвала слова де Вевера о несчастном рабстве Европы криком ужаса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала "несчастным рабом", являются криком ужаса, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил во вторник, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.
"Это трагическая констатация европейской действительности… В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что политик говорит "без сарказма", а "с трагической обреченностью, понимая, до чего довела саму себя Западная Европа".
"Вассал счастливый - это тот, кто пошел на соглашательство с подобной ролью. Это тот человек, я имею в виду, та категория, которая не собирается бороться за свою свободу, которая свыклась с этой мыслью, которая осчастливлена своим сюзереном материально", - рассуждает дипломат.
По ее мнению, когда речь идет о "несчастном рабе", есть перспектива того, что внутреннее несогласие и сопротивление несвободе сыграет свою роль.
"Выбор в пользу несчастных рабов может вывести через соприкосновение с правдой и ее принятие этой правды Западную Европу, условно говоря, на свет Божий, на правильный путь", - резюмировала Захарова.
