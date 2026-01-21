https://ria.ru/20260121/zaharova-2069231955.html
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала "несчастным рабом", являются криком ужаса, считает официальный представитель МИД РФ
в мире
западная европа
мария захарова
бельгия
европа
западная европа
бельгия
европа
в мире, западная европа, мария захарова, бельгия, европа
В мире, Западная Европа, Мария Захарова, Бельгия, Европа
Захарова назвала слова премьера Бельгии о рабстве Европы криком ужаса
Захарова назвала слова де Вевера о несчастном рабстве Европы криком ужаса
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала "несчастным рабом", являются криком ужаса, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил во вторник, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.
"Это трагическая констатация европейской действительности… В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели", - сказала она в эфире радио Sputnik
.
Захарова
подчеркнула, что политик говорит "без сарказма", а "с трагической обреченностью, понимая, до чего довела саму себя Западная Европа".
"Вассал счастливый - это тот, кто пошел на соглашательство с подобной ролью. Это тот человек, я имею в виду, та категория, которая не собирается бороться за свою свободу, которая свыклась с этой мыслью, которая осчастливлена своим сюзереном материально", - рассуждает дипломат.
По ее мнению, когда речь идет о "несчастном рабе", есть перспектива того, что внутреннее несогласие и сопротивление несвободе сыграет свою роль.
"Выбор в пользу несчастных рабов может вывести через соприкосновение с правдой и ее принятие этой правды Западную Европу
, условно говоря, на свет Божий, на правильный путь", - резюмировала Захарова.