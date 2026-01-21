https://ria.ru/20260121/zags-2069225180.html
ЗАГС назвал самые необычные имена для детей в Москве в 2025 году
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Самыми необычными именами, которые в прошлом году получили новорожденные москвичи, стали Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"В 2025 году столичные родители давали новорожденным мальчикам такие необычные имена, как Прохор — 14, Корней — 13, Лаврентий — 12, Марс
— 12, Трофим — 12, Емельян — 9, Фома — 7, Харитон — 7, Святогор — 6, Мефодий — 3, Грач — 2, Енисей — 2, Тор — 2, Фрол — 1, Ярополк — 1", — сказала она.
По словам Уханевой, среди женских имен выделяются такие, как Маруся (его получили 14 девочек), Океана (восемь), Емилия (шесть), Искра (четыре), Олимпия
(три), Лира (две), Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада (по одному случаю).
Всего в прошлом году в Москве дали детям более 6,7 тысячи имен. Самым популярным у мальчиков оказалось имя Михаил (2546 случаев), а у девочек — Анна (1927), которое впервые за 15 лет обошло имя София (1847).