ЗАГС назвал самые необычные имена для детей в Москве в 2025 году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Самыми необычными именами, которые в прошлом году получили новорожденные москвичи, стали Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Всего в прошлом году в Москве дали детям более 6,7 тысячи имен. Самым популярным у мальчиков оказалось имя Михаил (2546 случаев), а у девочек — Анна (1927), которое впервые за 15 лет обошло имя София (1847).