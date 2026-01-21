Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.01.2026 (обновлено: 12:17 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/yuzhnaya-2069276535.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, в том... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:14:00+03:00
2026-01-21T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260121/udar-2069277634.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

МО РФ: "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала