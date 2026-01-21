Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.