Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов
2026-01-21T21:55:00+03:00
СУРГУТ, 21 янв - РИА Новости. Две некоммерческие организации из Сургутского района Югры стали победителями президентских грантов, получив финансирование на проекты по переработке стеклянных отходов и коррекционной помощи детям, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Некоммерческие организации "Центр креативных индустрий "Академия стекла" и "Центр социального обслуживания "Сателлит" стали победителями первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов
. На реализацию своих инициатив они получат порядка 2 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, "Академия стекла" получила свыше 999,2 тысячи рублей на реализацию уникального проекта "Стеклянный ренессанс". В рамках инициативы планируется организовать сбор и последующую переработку 18 тонн стеклянных отходов в Сургутском районе
и Сургуте
, при этом переработанный материал используют для изготовления новых изделий, рассказал Трубецкой.
"Сателлит" направит свой грант - это чуть более 990 тысяч рублей - на комплексную программу коррекционной помощи "Разбег" - развитие без границ". В течение года психолого-педагогическую помощь получат не менее 50 детей и 45 родителей. Для них проведут 900 парных и 360 групповых занятий, в том числе в онлайн-формате для жителей отдаленных угодий", - добавил глава муниципалитета.
Трубецкой уточнил, что всего в 2025 году при поддержке проектного офиса Сургутского района активисты смогли привлечь более 23,1 миллиона рублей на поддержку реализации 17 социально значимых проектов. Общий объем привлеченных федеральных грантов с 2019 года составил 31,7 миллиона рублей, заключил глава муниципалитета.