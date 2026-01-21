Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов

"Сателлит" направит свой грант - это чуть более 990 тысяч рублей - на комплексную программу коррекционной помощи "Разбег" - развитие без границ". В течение года психолого-педагогическую помощь получат не менее 50 детей и 45 родителей. Для них проведут 900 парных и 360 групповых занятий, в том числе в онлайн-формате для жителей отдаленных угодий", - добавил глава муниципалитета.