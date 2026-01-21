Рейтинг@Mail.ru
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:55 21.01.2026
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов - РИА Новости, 21.01.2026
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов
Две некоммерческие организации из Сургутского района Югры стали победителями президентских грантов, получив финансирование на проекты по переработке стеклянных... РИА Новости, 21.01.2026
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургут
фонд президентских грантов
сургутский район
сургут
2026
сургутский район, сургут, фонд президентских грантов
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Сургут, Фонд президентских грантов
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов

Две НКО Сургутского района Югры получили гранты для реализации проектов

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой. Архивное фото
СУРГУТ, 21 янв - РИА Новости. Две некоммерческие организации из Сургутского района Югры стали победителями президентских грантов, получив финансирование на проекты по переработке стеклянных отходов и коррекционной помощи детям, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Некоммерческие организации "Центр креативных индустрий "Академия стекла" и "Центр социального обслуживания "Сателлит" стали победителями первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов. На реализацию своих инициатив они получат порядка 2 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, "Академия стекла" получила свыше 999,2 тысячи рублей на реализацию уникального проекта "Стеклянный ренессанс". В рамках инициативы планируется организовать сбор и последующую переработку 18 тонн стеклянных отходов в Сургутском районе и Сургуте, при этом переработанный материал используют для изготовления новых изделий, рассказал Трубецкой.
"Сателлит" направит свой грант - это чуть более 990 тысяч рублей - на комплексную программу коррекционной помощи "Разбег" - развитие без границ". В течение года психолого-педагогическую помощь получат не менее 50 детей и 45 родителей. Для них проведут 900 парных и 360 групповых занятий, в том числе в онлайн-формате для жителей отдаленных угодий", - добавил глава муниципалитета.
Трубецкой уточнил, что всего в 2025 году при поддержке проектного офиса Сургутского района активисты смогли привлечь более 23,1 миллиона рублей на поддержку реализации 17 социально значимых проектов. Общий объем привлеченных федеральных грантов с 2019 года составил 31,7 миллиона рублей, заключил глава муниципалитета.
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районСургутФонд президентских грантов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
