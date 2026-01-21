https://ria.ru/20260121/vzryv-2069443544.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.01.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 21.01.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в среду прогремели взрывы