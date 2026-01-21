https://ria.ru/20260121/vzryv-2069256732.html
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Николаеве на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
страна.ua
Новости
ru-RU
