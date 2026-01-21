https://ria.ru/20260121/vzryv-2069187177.html
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харьковской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина
В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв