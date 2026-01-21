Рейтинг@Mail.ru
Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной
00:32 21.01.2026 (обновлено: 07:26 21.01.2026)
Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной
Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.01.2026
Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Исполнительное производство окончено", — сказал собеседник агентства.
Как выяснило РИА Новости, исполнительное производство о принудительном выселении Долиной больше не значится в базе ФССП.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
На прошлой неделе производство о выселении певицы появилось в базе службы приставов. Оно было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря. В понедельник приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире, затем ключи от жилья передали законной владелице.

Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее.
