Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной
21.01.2026
2026-01-21T00:32:00+03:00
2026-01-21T00:32:00+03:00
2026-01-21T07:26:00+03:00
Приставы окончили производство о принудительном выселении Долиной
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Исполнительное производство окончено", — сказал собеседник агентства.
Как выяснило РИА Новости, исполнительное производство о принудительном выселении Долиной больше не значится в базе ФССП.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
На прошлой неделе производство о выселении певицы появилось в базе службы приставов. Оно было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы
25 декабря. В понедельник приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире, затем ключи от жилья передали законной владелице.
Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее.