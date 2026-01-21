Лихачев рассказал о росте зарубежной выручки "Росатома"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зарубежная выручка государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за пять лет выросла в 2,2 раза, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.