https://ria.ru/20260121/vyplaty-2069249979.html
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически - РИА Новости, 21.01.2026
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически
Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, сообщил Соцфонд. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:47:00+03:00
2026-01-21T10:47:00+03:00
2026-01-21T11:51:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260120/pensiya-2068922626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически в феврале
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, сообщил
Соцфонд.
"Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнял Минтруд, с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6 процента исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Речь идет о выплатах ветеранам и инвалидам, пособии по уходу за ребенком, ежемесячной страховой выплате, пособии по безработице и других. Так, например, ежемесячные выплаты героям труда и матерям-героиням составят около 76,5 тысяч рублей.