Рейтинг@Mail.ru
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.01.2026 (обновлено: 11:51 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/vyplaty-2069249979.html
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически - РИА Новости, 21.01.2026
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически
Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, сообщил Соцфонд. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:47:00+03:00
2026-01-21T11:51:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260120/pensiya-2068922626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически

Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически в феврале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, сообщил Соцфонд.
"Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнял Минтруд, с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6 процента исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Речь идет о выплатах ветеранам и инвалидам, пособии по уходу за ребенком, ежемесячной страховой выплате, пособии по безработице и других. Так, например, ежемесячные выплаты героям труда и матерям-героиням составят около 76,5 тысяч рублей.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию
Вчера, 02:16
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала