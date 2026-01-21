Социальные выплаты и страховые пособия проиндексируют автоматически

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, Запланированная на февраль индексация социальных выплат и страховых пособий произойдет автоматически, подавать заявления не требуется, сообщил Соцфонд.

"Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнял Минтруд, с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6 процента исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.