Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС

БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Главная борьба внутри Евросоюза развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.