Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС

БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Главная борьба внутри Евросоюза развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Главная борьба будет заключаться в том, станет ли Украина 1 января 2027 полноправным членом ЕС. Судя по нынешнему положению, будет не только большое давление, чтобы это произошло, но и значительное сопротивление части членов союза. Но это неким образом определяет и нашу судьбу, и судьбу некоторых других (стран - ред.)", - сказал Вучич сербским журналистам на полях форума.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата - лишь начало длительного пути к вступлению в Европейский союз.