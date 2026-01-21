Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС - РИА Новости, 21.01.2026
22:12 21.01.2026
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС - РИА Новости, 21.01.2026
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС
Главная борьба внутри Евросоюза развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году, заявил президент Сербии Александр Вучич на... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:12:00+03:00
2026-01-21T22:12:00+03:00
в мире
сербия
украина
северная македония
александр вучич
евросоюз
в мире, сербия, украина, северная македония, александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, Украина, Северная Македония, Александр Вучич, Евросоюз
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС

Вучич: главная борьба внутри ЕС развернется вокруг вступления Украины в союз

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Главная борьба внутри Евросоюза развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Главная борьба будет заключаться в том, станет ли Украина 1 января 2027 полноправным членом ЕС. Судя по нынешнему положению, будет не только большое давление, чтобы это произошло, но и значительное сопротивление части членов союза. Но это неким образом определяет и нашу судьбу, и судьбу некоторых других (стран - ред.)", - сказал Вучич сербским журналистам на полях форума.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата - лишь начало длительного пути к вступлению в Европейский союз.
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
20 января, 09:52
 
В миреСербияУкраинаСеверная МакедонияАлександр ВучичЕвросоюз
 
 
