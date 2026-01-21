Еврокомиссар поставил под сомнение принцип большего благоприятствования ВТО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз стремится реформировать правила Всемирной торговой организации (ВТО), основанные на режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), написал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в статье для газеты Financial Times.
Режим наибольшего благоприятствования в ВТО означает соглашение, при котором каждая из сторон обязуется предоставить другой стороне не менее благоприятные условия в области торговли, какие она предоставляет любому другому государству.
Шефчович заявил, что члены ВТО должны иметь возможность легче изменять уровни импортных пошлин для борьбы с "угрозами для собственной экономики".
"Доступ к более низким пошлинам не может быть безусловным: его необходимо заслужить сильными и убедительными обязательствами в отношении основных принципов свободной и справедливой торговли", - говорится в статье.
Шефчович поставил под сомнение, действительно ли режим наибольшего благоприятствования способствовал открытости и равным условиям конкуренции или же это "смирительная рубашка, которая позволяет безбилетникам пользоваться его преимуществами".