В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 21.01.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Водитель грузового автомобиля получил ранения в результате удара дрона ВСУ в селе Червона Дибровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2026
2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Червоной Дибровки водитель грузового автомобиля пострадал при ударе дрона ВСУ

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил ранения в результате удара дрона ВСУ в селе Червона Дибровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Червона Дибровка дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю на территории предприятия. Ранен водитель", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается.
Транспортное средство повреждено, уточнил Гладков. Рядом стоящий легковой автомобиль посечён осколками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала