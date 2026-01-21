https://ria.ru/20260121/vsu-2069447533.html
ВСУ используют школы в Херсоне как военные базы, заявил Сальдо
Вооруженные силы Украины используют здания школ, подвалы и верхние этажи многоэтажных домов под военные базы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
