Число жертв атаки ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех, пострадавших - до восьми, сообщил оперштаб региона.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.
"Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших - до восьми", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По поручению губернатора, если будет нужно, пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра.
22 июня 2022, 17:18