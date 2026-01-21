Рейтинг@Mail.ru
Число жертв атаки ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 21.01.2026 (обновлено: 23:30 21.01.2026)
Число жертв атаки ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех
краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех, пострадавших - до восьми, сообщил оперштаб региона.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.
"Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших - до восьми", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По поручению губернатора, если будет нужно, пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
