Число жертв атаки ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

"Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших - до восьми", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

В оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По поручению губернатора, если будет нужно, пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра.