ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 70 беспилотниками семь округов Белгородской области, три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 27 снарядов и зафиксированы атаки 78 БПЛА, из них 55 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, четырех коммерческих объектах, двух предприятиях, объектах энергетики и инфраструктуры, сельхозпредприятии, административном здании, оборудовании и 15 транспортных средствах.
22 июня 2022, 17:18
"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей… В Грайворонском округе… выпущено 23 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 10 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Головчино в результате атаки беспилотника погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Также в селе от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина... Кроме того, вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму от детонации дрона в селе Головчино 18 января", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе 15 населенных пунктов атакованы 23 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены, Борисовский и Валуйский округа атакованы 2 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены, над Ракитянским округом сбит беспилотник самолётного типа.
"В Шебекинском округе… произведены атаки 16 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от удара дрона по машине, предварительно, погиб один мирный житель... В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мужчина. Машина повреждена. В городе Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил баротравму", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.