ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 БПЛА за сутки

Он добавил, что в Белгородском округе 15 населенных пунктов атакованы 23 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены, Борисовский и Валуйский округа атакованы 2 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены, над Ракитянским округом сбит беспилотник самолётного типа.