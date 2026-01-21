ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер

Он уточнил, что на данный момент ранее широко использовавшиеся ВСУ противопехотные мины "лепестки" уже практически не применяются, на смену им пришли так называемые "карандаши". Собеседник агентства уточнил, что "карандаши" с датчиками цели сейчас массово используются ВСУ по всей линии фронта, также большое количество боеприпасов для минирования ВСУ печатают на 3D-принтере.