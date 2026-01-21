https://ria.ru/20260121/vsu-2069300977.html
ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер
ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер - РИА Новости, 21.01.2026
ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер
ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки поставляемых Западом, рассказал РИА Новости заместитель командира по боевой подготовке "Отдельного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:49:00+03:00
2026-01-21T13:49:00+03:00
2026-01-21T13:49:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260121/nikolaev-2069299277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер
РИА Новости: ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки боеприпасов
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки поставляемых Западом, рассказал РИА Новости заместитель командира по боевой подготовке "Отдельного инженерно-саперного батальона имени Д.М. Карбышева" Добровольческого корпуса с позывным "Аристокл".
"Сейчас минирование практически все ведется дистанционным способом - сбросами с беспилотников. Множество инженерных боеприпасов ВСУ
представляют собой самоделки. Есть как простенькие, так и достаточно сложные конструкции", - рассказал "Аристокл", демонстрируя мины, используемые ВСУ.
Он уточнил, что на данный момент ранее широко использовавшиеся ВСУ противопехотные мины "лепестки" уже практически не применяются, на смену им пришли так называемые "карандаши". Собеседник агентства уточнил, что "карандаши" с датчиками цели сейчас массово используются ВСУ по всей линии фронта, также большое количество боеприпасов для минирования ВСУ печатают на 3D-принтере.
"Советские запасы боеприпасов (у ВСУ - ред.) пришли к концу, собственного производства на Украине
никогда и не было, а западные поставки отнюдь не перекрывают все потребности фронта", - пояснил сапер.