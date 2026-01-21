Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили артиллерию по Курской области 20 раз за сутки
09:56 21.01.2026
ВСУ применили артиллерию по Курской области 20 раз за сутки
ВСУ применили артиллерию по Курской области 20 раз за сутки - РИА Новости, 21.01.2026
ВСУ применили артиллерию по Курской области 20 раз за сутки
ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников, погибших и... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили артиллерию по Курской области 20 раз за сутки

ВСУ применили артиллерию по приграничным районам Курской области 20 раз за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
КУРСК, 21 янв - РИА Новости. ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 20 января до 07.00 часов 21 января сбито 13 вражеских беспилотников различных типов. 20 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что разрушений инфраструктуры нет.
"Погибших и пострадавших нет", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
