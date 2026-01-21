Рейтинг@Mail.ru
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 21.01.2026
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую - РИА Новости, 21.01.2026
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую
ВСУ провалили попытку перебросить боевиков на позиции в Харьковской области, боевые группы ликвидированы по пути на передовую, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 21.01.2026
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую

РИА Новости: две группы ВСУ уничтожены в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ провалили попытку перебросить боевиков на позиции в Харьковской области, боевые группы ликвидированы по пути на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях", - сказал собеседник агентства.
Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты, отметил он.
"Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом", - сказал представитель силовых структур.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
