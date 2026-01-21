https://ria.ru/20260121/vsu-2069210068.html
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую
ВСУ провалили попытку перебросить боевиков на позиции в Харьковской области, боевые группы ликвидированы по пути на передовую, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ провалили попытку перебросить боевиков на позиции в Харьковской области, боевые группы ликвидированы по пути на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях", - сказал собеседник агентства.
Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты, отметил он.
"Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом", - сказал представитель силовых структур.