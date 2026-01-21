Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ провалили попытку перебросить боевиков на позиции в Харьковской области, боевые группы ликвидированы по пути на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях", - сказал собеседник агентства.

Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты, отметил он.