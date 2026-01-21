ВСУ запускали дроны из квартир жителей Красноармейска, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Анатолий Старый.

"Поселились дронщики на первом этаже, дронщики на девятом этаже. Но они нас из нашего дома не выгоняли... Украинские дронщики. В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали", – сказал Старый.