Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 21.01.2026
ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Анатолий Старый.
"Поселились дронщики на первом этаже, дронщики на девятом этаже. Но они нас из нашего дома не выгоняли... Украинские дронщики. В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали", – сказал Старый.
Он добавил, что помимо этого, украинские операторы дронов взломали все квартиры в их подъезде с первого по девятый этаж, а в квартирах оставались следы мародерства.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска
в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.