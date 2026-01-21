Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запускали дроны из квартир жителей Красноармейска, рассказал беженец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 21.01.2026
ВСУ запускали дроны из квартир жителей Красноармейска, рассказал беженец
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
россия
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Анатолий Старый.
"Поселились дронщики на первом этаже, дронщики на девятом этаже. Но они нас из нашего дома не выгоняли... Украинские дронщики. В подъезде стояли коробки с дронами, на улице стояла площадка с дронами. Они из-за дома вылетали, из квартир вылетали", – сказал Старый.
Он добавил, что помимо этого, украинские операторы дронов взломали все квартиры в их подъезде с первого по девятый этаж, а в квартирах оставались следы мародерства.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Киев приказал брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец
