ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские формирования уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР, военнослужащие российских инженерных войск оборудовали более 100 скважин, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.

По его словам, задействованы 17 бурильных установок, расчеты выполняют работу на заранее разведанных точках, где необходимо обеспечить добычу воды. После очистки вода пойдет как на наполнение водохранилищ, так и для обеспечения населенных пунктов.

Ставицкий также рассказал об активном применении инженерными войсками ложных позиций и районов с применением макетов промышленного изготовления и макетов высокой детализации из подручных средств.