Рейтинг@Mail.ru
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/vsu-2069189887.html
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР - РИА Новости, 21.01.2026
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР
Украинские формирования уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР, военнослужащие российских инженерных войск оборудовали более 100... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:44:00+03:00
2026-01-21T00:44:00+03:00
донецкая народная республика
юрий ставицкий
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260121/geroy-2069189626.html
https://ria.ru/20260121/voyska-2069186823.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, юрий ставицкий, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красная звезда
Донецкая Народная Республика, Юрий Ставицкий, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Красная звезда
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР

Ставицкий: ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские формирования уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР, военнослужащие российских инженерных войск оборудовали более 100 скважин, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Девять военнослужащих инженерных войск стали Героями России в ходе СВО
00:40
"Оборудуются пункты добычи и очистки воды. С учетом того, что в Донецкой Народной Республике боевики ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений, военными инженерами оборудовано более 100 скважин", - сказал Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, задействованы 17 бурильных установок, расчеты выполняют работу на заранее разведанных точках, где необходимо обеспечить добычу воды. После очистки вода пойдет как на наполнение водохранилищ, так и для обеспечения населенных пунктов.
Ставицкий также рассказал об активном применении инженерными войсками ложных позиций и районов с применением макетов промышленного изготовления и макетов высокой детализации из подручных средств.
"Учитывая возможности систем разведки и наведения высокоточного оружия противника, задача по скрытию и имитации важных районов и объектов в ходе специальной военной операции стала приоритетной", - отметил он.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником
00:09
 
Донецкая Народная РеспубликаЮрий СтавицкийВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала