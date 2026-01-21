https://ria.ru/20260121/vsu-2069189887.html
ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР
2026-01-21T00:44:00+03:00
донецкая народная республика
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские формирования уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений в ДНР, военнослужащие российских инженерных войск оборудовали более 100 скважин, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Российские инженерные войска 21 января 2026 года отмечают 325-летие.
"Оборудуются пункты добычи и очистки воды. С учетом того, что в Донецкой Народной Республике
боевики ВСУ
уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений, военными инженерами оборудовано более 100 скважин", - сказал Ставицкий
в интервью газете "Красная звезда
".
По его словам, задействованы 17 бурильных установок, расчеты выполняют работу на заранее разведанных точках, где необходимо обеспечить добычу воды. После очистки вода пойдет как на наполнение водохранилищ, так и для обеспечения населенных пунктов.
Ставицкий также рассказал об активном применении инженерными войсками ложных позиций и районов с применением макетов промышленного изготовления и макетов высокой детализации из подручных средств.
"Учитывая возможности систем разведки и наведения высокоточного оружия противника, задача по скрытию и имитации важных районов и объектов в ходе специальной военной операции стала приоритетной", - отметил он.