СМИ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется
СМИ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется
Участие Дании во встречах с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе, в том числе по теме Гренландии, пока не планируется, сообщает газета Wall... РИА Новости, 21.01.2026
WSJ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется