05:34 21.01.2026
СМИ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется
СМИ: участие Дании во встречах с Трампом в Давосе пока не планируется
Участие Дании во встречах с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе, в том числе по теме Гренландии, пока не планируется, сообщает газета Wall... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Участие Дании во встречах с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе, в том числе по теме Гренландии, пока не планируется, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на датского чиновника.
"Трамп должен прибыть в Давос в среду. Он проведет встречи с мировыми лидерами, которые, как ожидается, частично будут посвящены Гренландии. Участие Дании в этих встречах пока не планируется", - сообщает издание.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
