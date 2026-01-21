Рейтинг@Mail.ru
14:33 21.01.2026 (обновлено: 15:50 21.01.2026)
Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters
Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters
2026
Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе вряд ли состоится из-за задержки с перелетом американского лидера, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее таблоид Bild писал, что правительство ФРГ запросило встречу Мерца с Трампом в Давосе, американцы со своей стороны также выразили заинтересованность.
"Запланированная встреча между Трампом и Мерцем в Давосе вряд ли состоится из-за задержанного рейса Трампа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Первоначально Рейтер передавал, что встреча была отменена, однако позднее исправил сообщение и указал, что встреча маловероятна.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом
Заголовок открываемого материала