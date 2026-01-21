Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters

"Запланированная встреча между Трампом и Мерцем в Давосе вряд ли состоится из-за задержанного рейса Трампа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.

Первоначально Рейтер передавал, что встреча была отменена, однако позднее исправил сообщение и указал, что встреча маловероятна.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.