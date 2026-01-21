Встреча Трампа и Мерца в Давосе вряд ли состоится, пишет Reuters

https://ria.ru/20260121/vstrecha-2069316007.html
Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе вряд ли состоится из-за задержки с перелетом американского...
2026-01-21T14:33:00+03:00
2026-01-21T14:33:00+03:00
2026-01-21T15:50:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе вряд ли состоится из-за задержки с перелетом американского лидера, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источник.
Ранее таблоид Bild
писал, что правительство ФРГ
запросило встречу Мерца
с Трампом
в Давосе
, американцы со своей стороны также выразили заинтересованность.
"Запланированная встреча между Трампом и Мерцем в Давосе вряд ли состоится из-за задержанного рейса Трампа", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Первоначально Рейтер передавал, что встреча была отменена, однако позднее исправил сообщение и указал, что встреча маловероятна.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как вынужденно пересел на другой самолет. Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала, что Трамп пересел на самолёт меньшего размера после выявления неисправности на борту при вылете в Давос.