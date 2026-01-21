https://ria.ru/20260121/vrach-2069298619.html
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У россиян из 60 регионов появилась возможность записаться на прием к врачу с помощью MAX.
"Две трети регионов России
при поддержке Минздрава запустили в МАХ сервисы доступа к медицинским услугам. С помощью чат-бота или мини-приложения в мессенджере можно записаться на консультацию к врачу, перенести дату приема или отменить визит", — говорится в релизе.
Для этого в первый раз нужно предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, СНИЛС и авторизоваться на "Госуслугах". В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.
У официальных чат-ботов регионов есть галочка верификации.
Платформа МAX доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. С 1 сентября сервис стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".