Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У россиян из 60 регионов появилась возможность записаться на прием к врачу с помощью MAX.

Для этого в первый раз нужно предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, СНИЛС и авторизоваться на "Госуслугах". В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.