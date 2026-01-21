Рейтинг@Mail.ru
13:41 21.01.2026 (обновлено: 14:50 21.01.2026)
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
общество, россия, мессенджер max
Общество, Россия, Мессенджер Max
Возможность записаться к врачу через MAX появилась у жителей 60 регионов России

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У россиян из 60 регионов появилась возможность записаться на прием к врачу с помощью MAX.
"Две трети регионов России при поддержке Минздрава запустили в МАХ сервисы доступа к медицинским услугам. С помощью чат-бота или мини-приложения в мессенджере можно записаться на консультацию к врачу, перенести дату приема или отменить визит", — говорится в релизе.
Для этого в первый раз нужно предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, СНИЛС и авторизоваться на "Госуслугах". В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.
У официальных чат-ботов регионов есть галочка верификации.
Платформа МAX доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. С 1 сентября сервис стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
ОбществоРоссияМессенджер Max
 
 
