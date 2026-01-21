Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.01.2026
00:09 21.01.2026
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником
Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником

Белоусов: инженерные войска решают задачи снижения боевого потенциала противника

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих российских инженерных войск с профессиональным праздником и отметил, что они четко и грамотно действуют в ходе спецоперации и снижают боевой потенциал противника.
День инженерных войск отмечается в России ежегодно 21 января.
Белоусов проинспектировал группировку Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
16 января, 15:56
"Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав инженерных войск демонстрирует высочайшее мастерство и верность Отчизне, действует четко и грамотно в сложной обстановке, с честью решает ответственные задачи по снижению боевого потенциала противника, очистке местности от взрывоопасных предметов, минированию, возведению укрытий и наведению переправ", - говорится в приказе министра.
Белоусов в приказе обратился к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, офицерам, а также работникам научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранам. Он отметил, что военные инженеры на протяжении многих лет самоотверженно выполняют свой воинский долг, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины.
"Эффективная работа военных инженеров была бы невозможна без поступающих на вооружение уникальных образцов современной техники, созданных в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Белоусов.
Отдельные слова признательности министр выразил ветеранам за их бесценный опыт, а также знания, которыми они делятся с молодым поколением. Белоусов выразил уверенность, что личный состав инженерных войск и впредь будет совершенствовать свои профессиональные навыки, обеспечивать безопасность государства и отстаивать его национальные интересы.
Он поздравил военнослужащих с праздником, поблагодарил за безупречную службу и добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья и новых успехов на благо России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает государственные награды отличившимся военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
16 января, 15:58
 
