Белоусов поздравил бойцов инженерных войск с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих российских инженерных войск с профессиональным праздником и отметил, что они четко и грамотно действуют в ходе спецоперации и снижают боевой потенциал противника.

День инженерных войск отмечается в России ежегодно 21 января.

"Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав инженерных войск демонстрирует высочайшее мастерство и верность Отчизне, действует четко и грамотно в сложной обстановке, с честью решает ответственные задачи по снижению боевого потенциала противника, очистке местности от взрывоопасных предметов, минированию, возведению укрытий и наведению переправ", - говорится в приказе министра.

Белоусов в приказе обратился к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, офицерам, а также работникам научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранам. Он отметил, что военные инженеры на протяжении многих лет самоотверженно выполняют свой воинский долг, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины.

"Эффективная работа военных инженеров была бы невозможна без поступающих на вооружение уникальных образцов современной техники, созданных в отечественных конструкторских бюро и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Белоусов.

Отдельные слова признательности министр выразил ветеранам за их бесценный опыт, а также знания, которыми они делятся с молодым поколением. Белоусов выразил уверенность, что личный состав инженерных войск и впредь будет совершенствовать свои профессиональные навыки, обеспечивать безопасность государства и отстаивать его национальные интересы.