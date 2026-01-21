Рейтинг@Mail.ru
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией
15:21 21.01.2026 (обновлено: 16:10 21.01.2026)
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 21.01.2026
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией
Италия никогда не вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией, заявил глава МИД республики Антонио Таяни в интервью для газеты Il Giornale. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, россия, италия, москва, владимир путин, антонио таяни, евросоюз, нато, такер карлсон
В мире, Россия, Италия, Москва, Владимир Путин, Антонио Таяни, Евросоюз, НАТО, Такер Карлсон
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией

Глава МИД Таяни: Италия никогда не будет воевать с Россией

Вице-премьер Италии Антонио Таяни
Вице-премьер Италии Антонио Таяни
© AP Photo / Andrew Medichini
Вице-премьер Италии Антонио Таяни. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Италия никогда не вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией, заявил глава МИД республики Антонио Таяни в интервью для газеты Il Giornale.
"Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения", — сказал политик.
В то же время Таяни выступил за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье пятой устава НАТО, но без вступления в альянс.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
