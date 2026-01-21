В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Италия никогда не вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией, заявил глава МИД республики Антонио Таяни в интервью для газеты Il Giornale.
"Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения", — сказал политик.
В Латвии заявили о войне с Россией
18 января, 09:39
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.