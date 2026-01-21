https://ria.ru/20260121/vostok-2069276807.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих в зоне работы "Востока"