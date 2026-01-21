Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.01.2026 (обновлено: 12:16 21.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 21.01.2026
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
горький
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
горький
запорожская область
вооруженные силы украины, безопасность, горький, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горький, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих в зоне работы "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и два танка в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны РФ добавило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области", - отметили в министерстве обороны России.
