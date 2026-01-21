ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае, есть погибшие

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

« "Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", — написал он в Telegram-канале.

На территории терминалов вспыхнул пожар: загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для устранения последствий задействовали 29 единиц техники и 97 человек, включая сотрудников МЧС. Открытое горение уже ликвидировали.

Позднее оперштаб уточнил, что число погибших увеличилось до трех, пострадали восемь человек. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке со стороны украинских боевиков. Накануне в поселке Афипском обломки БПЛА упали рядом с многоквартирным домом.