ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае, есть погибшие
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 21.01.2026 (обновлено: 02:13 22.01.2026)
ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае, есть погибшие
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В поселке Волна два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", — написал он в Telegram-канале.
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
Вчера, 17:00
На территории терминалов вспыхнул пожар: загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для устранения последствий задействовали 29 единиц техники и 97 человек, включая сотрудников МЧС. Открытое горение уже ликвидировали.
Позднее оперштаб уточнил, что число погибших увеличилось до трех, пострадали восемь человек. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке со стороны украинских боевиков. Накануне в поселке Афипском обломки БПЛА упали рядом с многоквартирным домом.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
