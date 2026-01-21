https://ria.ru/20260121/volna-2069434016.html
ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае, есть погибшие
ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае, есть погибшие
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", — написал он в Telegram-канале.
На территории терминалов вспыхнул пожар: загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для устранения последствий задействовали 29 единиц техники и 97 человек, включая сотрудников МЧС. Открытое горение уже ликвидировали.
Позднее оперштаб уточнил, что число погибших увеличилось до трех, пострадали восемь человек. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке со стороны украинских боевиков. Накануне в поселке Афипском обломки БПЛА упали рядом с многоквартирным домом.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.