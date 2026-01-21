Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки
11:44 21.01.2026 (обновлено: 11:47 21.01.2026)
Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки
Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки
Сильнее всего производство водки в России в прошлом году сократилось в Томской области - в 4,6 раза, а выросло - в Северной Осетии, сразу на треть, подсчитало... РИА Новости, 21.01.2026
экономика
россия
томская область
калининградская область
россия
томская область
калининградская область
экономика, россия, томская область, калининградская область
Экономика, Россия, Томская область, Калининградская область
Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки

РИА Новости: сильнее всего производство водки сократилось в Томской области

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сильнее всего производство водки в России в прошлом году сократилось в Томской области - в 4,6 раза, а выросло - в Северной Осетии, сразу на треть, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Водку в прошлом году производили 49 российских регионов против 51 субъекта годом ранее. Выпуск крепкого алкоголя полностью прекратился в Калининградской области и Марий Эл.
Сильнее всего производство сократилось в Томской области - в 4,6 раза, Якутии - в 3,7 раза, Костромской области - 2,6 раза, а также в Коми - в 2,1 раза.
Еще примерно на 40% выпуск водки уменьшился в Москве и Тюменской области, а на треть - в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях. Спад производства примерно на четверть был зафиксирован по итогам прошлого года в Ленинградской, Липецкой, Калужской и Пензенской областях.
В то же время наиболее сильный рост выпуска произошел по итогам прошлого года в Северной Осетии, Алтайском и Пермском краях, а также в Новгородской области - на треть.
Больше всего водки в России производится в Московской области - более 17% от всей выпущенной в прошлом году, а также Татарстане - 13%. Тройку лидеров замыкает Башкирия со значительно более скромными 6,6%.
Всего в России в прошлом году было произведено 79,321 миллиона декалитров водки, что на 4,2% меньше по сравнению с 2024 годом.
ЭкономикаРоссияТомская областьКалининградская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
