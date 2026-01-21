Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сильнее всего производство водки в России в прошлом году сократилось в Томской области - в 4,6 раза, а выросло - в Северной Осетии, сразу на треть, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Водку в прошлом году производили 49 российских регионов против 51 субъекта годом ранее. Выпуск крепкого алкоголя полностью прекратился в Калининградской области и Марий Эл.
Сильнее всего производство сократилось в Томской области - в 4,6 раза, Якутии - в 3,7 раза, Костромской области - 2,6 раза, а также в Коми - в 2,1 раза.
Еще примерно на 40% выпуск водки уменьшился в Москве и Тюменской области, а на треть - в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях. Спад производства примерно на четверть был зафиксирован по итогам прошлого года в Ленинградской, Липецкой, Калужской и Пензенской областях.
В то же время наиболее сильный рост выпуска произошел по итогам прошлого года в Северной Осетии, Алтайском и Пермском краях, а также в Новгородской области - на треть.
Больше всего водки в России производится в Московской области - более 17% от всей выпущенной в прошлом году, а также Татарстане - 13%. Тройку лидеров замыкает Башкирия со значительно более скромными 6,6%.
Всего в России в прошлом году было произведено 79,321 миллиона декалитров водки, что на 4,2% меньше по сравнению с 2024 годом.