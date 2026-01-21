В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Современный визит-центр открылся в национальном парке "Смоленское Поозерье", его запуск стал финальным этапом трехлетней комплексной программы развития парка, сообщает компания JTI Россия, которая реализует проект совместно с фондом "Заповедное посольство".

Визит-центр площадью 420 квадратных метров включает гостевую зону, конференц-зал на 100 человек, кабинеты для сотрудников парка, а также выставку о природе и истории национального парка. Центр станет местом проведения мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия Смоленской области, поддержке социального предпринимательства и реализации региональных инициатив.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, открытие центра - значимый шаг в развитии экологического туризма в Смоленской области, который позволит увеличить турпоток на 10-15% ежегодно.

"Проект реализован национальным парком совместно с Фондом "Заповедное посольство" при партнерстве с компанией JTI Россия. В дальнейшем планируется реализация ряда проектов по благоустройству прилегающей территории. В их числе расширение экспозиционной зоны, организация пункта проката туристского инвентаря, строительство парковки для автотранспорта, создание уличной сцены для проведения массовых мероприятий, обустройство детской интерактивной площадки, установка модульного туалета, формирование парковой зоны", - сообщил Анохин на своей странице в соцсетях.

Концепция развития национального парка и создания визит-центра были определены на основе опроса местных жителей и туристов, проведенного фондом "Заповедное посольство".

На территории визит-центра будут проводить фестивали народного творчества, археологические выставки, народные гуляния по случаю Масленицы, Рождества и других праздников. В ближайших планах - экологический "Аистиный фестиваль" и научная конференция памяти Н.М. Пржевальского, дом-музей которого расположен на территории заповедника.

"Для JTI Россия поддержка Национального парка "Смоленское Поозерье" – это первый опыт комплексной долгосрочной программы помощи заповедной территории. По мере развития проекта мы видели, как меняется и преображается парк. Открытие визит-центра сделает этот уникальный край еще более привлекательным для туристов и волонтеров со всей страны", - приводится в сообщении JTI Россия комментарий генерального директора компании Евгения Никольского.

По мнению президента фонда "Заповедное посольство" Натальи Данилиной, визит-центр станет точкой притяжения для посетителей парка и местных жителей. "Именно здесь состоится первое знакомство туристов с заповедником, тут они получат исчерпывающую информацию о его уникальной природе, о маршрутах и возможностях отдыха, о той научной и экологической работе, которая ведется в парке", - пояснила она.