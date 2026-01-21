Рейтинг@Mail.ru
В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/vizit-tsentr-2068868711.html
В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр
В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр - РИА Новости, 21.01.2026
В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр
Современный визит-центр открылся в национальном парке "Смоленское Поозерье", его запуск стал финальным этапом трехлетней комплексной программы развития парка,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:09:00+03:00
2026-01-21T13:09:00+03:00
смоленская область
jti россия
туризм
заповедники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069286576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6ab9f3b6845bc71aed6844e88b3e9909.jpg
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069286576_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_186547eb504f5d6ccb34175dd2572768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, jti россия, туризм, заповедники
Смоленская область, JTI Россия, Туризм, заповедники
В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр

В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI начал работу визит-центр

© Фото предоставлено фондом "Заповедное посольство"В нацпарке "Смоленское Поозерье" при содействии JTI открылся визит-центр
В нацпарке Смоленское Поозерье при содействии JTI открылся визит-центр - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото предоставлено фондом "Заповедное посольство"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Современный визит-центр открылся в национальном парке "Смоленское Поозерье", его запуск стал финальным этапом трехлетней комплексной программы развития парка, сообщает компания JTI Россия, которая реализует проект совместно с фондом "Заповедное посольство".
Визит-центр площадью 420 квадратных метров включает гостевую зону, конференц-зал на 100 человек, кабинеты для сотрудников парка, а также выставку о природе и истории национального парка. Центр станет местом проведения мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия Смоленской области, поддержке социального предпринимательства и реализации региональных инициатив.
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, открытие центра - значимый шаг в развитии экологического туризма в Смоленской области, который позволит увеличить турпоток на 10-15% ежегодно.
"Проект реализован национальным парком совместно с Фондом "Заповедное посольство" при партнерстве с компанией JTI Россия. В дальнейшем планируется реализация ряда проектов по благоустройству прилегающей территории. В их числе расширение экспозиционной зоны, организация пункта проката туристского инвентаря, строительство парковки для автотранспорта, создание уличной сцены для проведения массовых мероприятий, обустройство детской интерактивной площадки, установка модульного туалета, формирование парковой зоны", - сообщил Анохин на своей странице в соцсетях.
Концепция развития национального парка и создания визит-центра были определены на основе опроса местных жителей и туристов, проведенного фондом "Заповедное посольство".
На территории визит-центра будут проводить фестивали народного творчества, археологические выставки, народные гуляния по случаю Масленицы, Рождества и других праздников. В ближайших планах - экологический "Аистиный фестиваль" и научная конференция памяти Н.М. Пржевальского, дом-музей которого расположен на территории заповедника.
"Для JTI Россия поддержка Национального парка "Смоленское Поозерье" – это первый опыт комплексной долгосрочной программы помощи заповедной территории. По мере развития проекта мы видели, как меняется и преображается парк. Открытие визит-центра сделает этот уникальный край еще более привлекательным для туристов и волонтеров со всей страны", - приводится в сообщении JTI Россия комментарий генерального директора компании Евгения Никольского.
По мнению президента фонда "Заповедное посольство" Натальи Данилиной, визит-центр станет точкой притяжения для посетителей парка и местных жителей. "Именно здесь состоится первое знакомство туристов с заповедником, тут они получат исчерпывающую информацию о его уникальной природе, о маршрутах и возможностях отдыха, о той научной и экологической работе, которая ведется в парке", - пояснила она.
В JTI Россия добавили, что за три года реализации совместной программы компании и фонда "Заповедное посольство" в нацпарке была оборудована экотропа "Поозерье без барьеров", один из немногих в России маршрутов для маломобильных групп населения. При участии волонтеров на 60 гектарах посажены 117, 5 тысячи саженцев сосны и 94 тысячи саженцев ели. Кроме того, при поддержке компании за 3 года численность зубров увеличилась с 80 до 140 особей. В парке также был построен новый демонстрационный вольер "Зубринец", в котором можно круглый год наблюдать за жизнью этих краснокнижных животных.
 
Смоленская областьJTI РоссияТуризмзаповедники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала