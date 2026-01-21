Рейтинг@Mail.ru
20:07 21.01.2026
Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин
2026-01-21T20:07:00+03:00
2026-01-21T20:07:00+03:00
в мире
франция
сша
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире, франция, сша, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Франция, США, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота винодельческого предприятия
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Работа винодельческого предприятия. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в заявлении президента ассоциации "Независимые виноградари Франции" (Vignerons independants de France) Жана-Мари Фабра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
Вчера, 08:52
"Если эти 200%-ные пошлины... будут введены, то это будет... настоящее эмбарго на (французские - ред.) вина и шампанское. Если эти пошлины будут введены, Франция потеряет свой крупнейший рынок сбыта по стоимости, и невозможно будет в одночасье найти ему замену", - говорится в заявлении.
Даже в случае, если размер пошлин будет снижен до 10, 15 или 20%, они будут еще одной проблемой для французского сектора вин и спиртных напитков, который и без того сталкивается с рядом проблем с 2020 года. С учетом стратегической важности винодельческого сектора для Франции, который является третьей по величине положительной статьей торгового баланса страны, введение ограничительных мер против него может сделать вина и шампанское заложниками обстоятельств и оружием, обращенным против французских интересов, сказано там.
В этих условиях ответ со стороны не только Франции, но и всего ЕС крайне важен, убежден Фабр. В качестве одной из возможных ответных мер глава "Независимых виноградарей Франции" предложил введение зеркальных 200%-ных пошлин на все товары, поступающие из США в Европу, напомнив, что ЕС является крупнейшим покупателем американских товаров. По мнению Фабра, американский бизнес лишится в таком случае одного из важнейших рынков, что приведет к протесту против пошлин США внутри страны.
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил причину введения пошлин
Вчера, 16:49
"В таких силовых конфликтах обычно победителей нет, но нам нужно показать Дональду Трампу, на что мы способны", - говорится в тексте заявления.
Подобные пошлины усилят кризис в отношениях между США, ЕС и Францией, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.
"Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза.
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава ЦБ Франции оценил возможное влияние пошлин США на инфляцию в Европе
Вчера, 14:47
 
В миреФранцияСШАЕвропаЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
