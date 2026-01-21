Виноделы Франции могут потерять рынок США при введении 200% пошлин

ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Французские виноделы могут полностью потерять доступ на рынок США, если власти этой страны введут 200%-ные пошлины на вина и шампанское из Франции, говорится в заявлении президента ассоциации "Независимые виноградари Франции" (Vignerons independants de France) Жана-Мари Фабра, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон , по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом.

"Если эти 200%-ные пошлины... будут введены, то это будет... настоящее эмбарго на (французские - ред.) вина и шампанское. Если эти пошлины будут введены, Франция потеряет свой крупнейший рынок сбыта по стоимости, и невозможно будет в одночасье найти ему замену", - говорится в заявлении.

Даже в случае, если размер пошлин будет снижен до 10, 15 или 20%, они будут еще одной проблемой для французского сектора вин и спиртных напитков, который и без того сталкивается с рядом проблем с 2020 года. С учетом стратегической важности винодельческого сектора для Франции, который является третьей по величине положительной статьей торгового баланса страны, введение ограничительных мер против него может сделать вина и шампанское заложниками обстоятельств и оружием, обращенным против французских интересов, сказано там.

В этих условиях ответ со стороны не только Франции, но и всего ЕС крайне важен, убежден Фабр. В качестве одной из возможных ответных мер глава "Независимых виноградарей Франции" предложил введение зеркальных 200%-ных пошлин на все товары, поступающие из США в Европу , напомнив, что ЕС является крупнейшим покупателем американских товаров. По мнению Фабра, американский бизнес лишится в таком случае одного из важнейших рынков, что приведет к протесту против пошлин США внутри страны.

"В таких силовых конфликтах обычно победителей нет, но нам нужно показать Дональду Трампу, на что мы способны", - говорится в тексте заявления.

Подобные пошлины усилят кризис в отношениях между США, ЕС и Францией, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.

"Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.