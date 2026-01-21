Во Франции опасаются, что пошлины США сделают вино заложником геополитики

ГААГА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Американские пошлины могут превратить европейские вина и крепкий алкоголь в заложников геополитики, эта ситуация требует единой позиции ЕС, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.

"Будь то Гренландия или "Совет мира" в Газе, недавние угрозы введения пошлин - плохая новость для европейских вин и спиртных напитков: они усугубляют кризис в отношениях между США, ЕС и Францией", - сказал Шатийон в беседе с агентством.

По его словам, это геополитические вопросы, выходящие за рамки отраслевых проблем, касающихся виноделия и производства крепких спиртных напитков.

"Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.