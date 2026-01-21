https://ria.ru/20260121/vino-2069352974.html
Во Франции опасаются, что пошлины США сделают вино заложником геополитики
Во Франции опасаются, что пошлины США сделают вино заложником геополитики
Во Франции опасаются, что пошлины США сделают вино заложником геополитики
ГААГА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Американские пошлины могут превратить европейские вина и крепкий алкоголь в заложников геополитики, эта ситуация требует единой позиции ЕС, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.
Во вторник президент США Дональд Трамп
заявил, что если Франция
не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон
, по мнению американского президента, все же согласится.
"Будь то Гренландия
или "Совет мира" в Газе, недавние угрозы введения пошлин - плохая новость для европейских вин и спиртных напитков: они усугубляют кризис в отношениях между США, ЕС
и Францией", - сказал Шатийон в беседе с агентством.
По его словам, это геополитические вопросы, выходящие за рамки отраслевых проблем, касающихся виноделия и производства крепких спиртных напитков.
"Торговая политика находится в исключительной компетенции Европейского союза. Поэтому этот вопрос должен решаться на европейском уровне, согласованно и скоординировано, единым фронтом", - отметил гендиректор профсоюза.
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала шантажом угрозы Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на французские вино и шампанское, если страна не присоединится к "Совету мира" по Газе, и призвала руководство Франции и Европейского союза принять меры.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.