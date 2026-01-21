https://ria.ru/20260121/vilfand-2069193173.html
Москву в выходные ожидает резкое похолодание, сообщил Вильфанд
Москву в выходные ожидает резкое похолодание до минус 25 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
