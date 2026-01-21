Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/vens-2069203353.html
СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE
СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE
Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в четверг в Миннеаполис, штат Миннесота, для встречи с представителями местного гражданского общества на фоне... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:34:00+03:00
2026-01-21T04:34:00+03:00
в мире
миннеаполис
миннесота
сша
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044259770_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f696358b832d8ec3acd75359a85a151.jpg
https://ria.ru/20260108/vens-2066929895.html
миннеаполис
миннесота
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044259770_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_221b5b21a22575efc7475c5fbd261577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, миннесота, сша, тим уолц
В мире, Миннеаполис, Миннесота, США, Тим Уолц
СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE

ABC: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE

© AP Photo / Alex BrandonДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в четверг в Миннеаполис, штат Миннесота, для встречи с представителями местного гражданского общества на фоне протестов против агентов американской миграционной полиции, передает телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс в четверг отправится в Миннеаполис для участия в круглом столе с местными лидерами и представителями общественности, подтвердил ABC News источник, знакомый с визитом Вэнса", - говорится в сообщении телеканала.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявляла, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников ICE и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне чушью. В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс призвал СМИ снизить градус напряженности после гибели женщины
8 января, 22:25
 
В миреМиннеаполисМиннесотаСШАТим Уолц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала