СМИ: Вэнс в четверг поедет в Миннеаполис на фоне протестов против ICE

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в четверг в Миннеаполис, штат Миннесота, для встречи с представителями местного гражданского общества на фоне протестов против агентов американской миграционной полиции, передает телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс в четверг отправится в Миннеаполис для участия в круглом столе с местными лидерами и представителями общественности, подтвердил ABC News источник, знакомый с визитом Вэнса", - говорится в сообщении телеканала.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявляла, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников ICE и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне чушью. В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.