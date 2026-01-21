США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт

КАРАКАС, 21 янв - РИА Новости. Соединённым Штатам придётся учитывать укрепление международных связей Венесуэлы с Китаем, Россией и странами Глобального Юга, несмотря на оказываемое давление, заявил РИА Новости международный аналитик, директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы Эрнесто Вонг.

По его словам, позиция уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, направленная на сохранение международных связей и обязательств, является оправданной и соответствует нормам международного права.