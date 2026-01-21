Рейтинг@Mail.ru
США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
23:48 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/venesuela-2069447359.html
США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт
США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт
Соединённым Штатам придётся учитывать укрепление международных связей Венесуэлы с Китаем, Россией и странами Глобального Юга, несмотря на оказываемое давление,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:48:00+03:00
2026-01-21T23:48:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
силия флорес
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066577925.html
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066511639.html
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, силия флорес, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Силия Флорес, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
США придется учитывать связи Венесуэлы с Китаем и Россией, считает эксперт

Аналитик Вонг: США должны учитывать укрепление связей Венесуэлы с Россией и КНР

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Карлос Эррера
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 21 янв - РИА Новости. Соединённым Штатам придётся учитывать укрепление международных связей Венесуэлы с Китаем, Россией и странами Глобального Юга, несмотря на оказываемое давление, заявил РИА Новости международный аналитик, директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы Эрнесто Вонг.
"Все государства должны обладать равным суверенитетом в осуществлении своих прав. Венесуэла и ее народ строго следуют этим принципам и будут и дальше добиваться их соблюдения. Соединённым Штатам придётся учитывать укрепление отношений Венесуэлы с Китаем, Россией и странами Глобального Юга", - сказал Вонг.
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
6 января, 09:46
По его словам, позиция уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, направленная на сохранение международных связей и обязательств, является оправданной и соответствует нормам международного права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
5 января, 18:59
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияСилия ФлоресДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
