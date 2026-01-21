Каракас ждет экономическая стабильность, считает венесуэльский эксперт

КАРАКАС, 21 янв — РИА Новости. Венесуэла после событий 3 января вступает в период относительной экономической стабильности и укрепления своих международных позиций, заявил РИА Новости международный аналитик, директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы Эрнесто Вонг.

"Я вижу внутриполитическую стабильность и попытку выстроить более устойчивую экономическую ситуацию за счет определенных международных соглашений, в которых задействованы разные акторы. Эта совокупность договоренностей позволяет прогнозировать период экономической стабильности", — сказал Вонг.