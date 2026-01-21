Каракас ждет экономическая стабильность, считает венесуэльский эксперт

КАРАКАС, 21 янв — РИА Новости. Венесуэла после событий 3 января вступает в период относительной экономической стабильности и укрепления своих международных позиций, заявил РИА Новости международный аналитик, директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы Эрнесто Вонг.
"Я вижу внутриполитическую стабильность и попытку выстроить более устойчивую экономическую ситуацию за счет определенных международных соглашений, в которых задействованы разные акторы. Эта совокупность договоренностей позволяет прогнозировать период экономической стабильности", — сказал Вонг.
По его словам, экономические процессы в Венесуэле будут тесно связаны с будущими политическими событиями и интересами США, которые, как он отметил, стремятся не только к доступу к венесуэльской нефти, но и к контролю над редкоземельными ресурсами, а также к укреплению своих позиций в Латинской Америке с учетом геополитического положения Венесуэлы.
Эксперт подчеркнул, что на международной арене Каракас сохраняет активные связи со странами Глобального Юга. В частности, Венесуэла взаимодействует с Шанхайской организацией сотрудничества, где имеет статус наблюдателя, развивает отношения с Африканским союзом и странами БРИКС. Вонг указал, что государства — участники этих объединений, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию и Египет, занимают "различные, но в целом ориентированные на укрепление сотрудничества с Венесуэлой" позиции.
Особое значение, по его словам, имеет укрепление приграничных отношений с Колумбией и Бразилией. Он указал, что поддержка и солидарность, выраженные правительствами этих стран, усиливают возможности Венесуэлы в международной политике.