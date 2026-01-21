Племяннику Варнавы запросили условный срок

"Прошу суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года… Наказание прошу считать условным с испытательным сроком на 1 год", - сказала прокурор.

По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.