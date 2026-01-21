Рейтинг@Mail.ru
14:44 21.01.2026
Племяннику Варнавы запросили условный срок
Племяннику Варнавы запросили условный срок
Обвинение в ходе прений запросило условный срок племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию, обвиняемому в покушении на мошенничество, передает корреспондент... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
россия
екатерина варнава
мытищинский городской суд
происшествия, россия, екатерина варнава, мытищинский городской суд
Происшествия, Россия, Екатерина Варнава, Мытищинский городской суд
МЫТИЩИ (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Обвинение в ходе прений запросило условный срок племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию, обвиняемому в покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Мытищинского городского суда.
"Прошу суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года… Наказание прошу считать условным с испытательным сроком на 1 год", - сказала прокурор.
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве
30 июня 2025, 14:05
По словам адвоката, Варнава добровольно возместил ущерб потерпевшей.
Приговор будет вынесен сегодня.
Ранее обвиняемый полностью признал вину.
Георгий Варнава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд отказал сыну Швыдкого в иске о защите авторских прав на мюзикл
Вчера, 17:03
 
ПроисшествияРоссияЕкатерина ВарнаваМытищинский городской суд
 
 
