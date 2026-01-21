https://ria.ru/20260121/varnava-2069319435.html
Племяннику Варнавы запросили условный срок
Обвинение в ходе прений запросило условный срок племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию, обвиняемому в покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости, 21.01.2026
МЫТИЩИ (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Обвинение в ходе прений запросило условный срок племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию, обвиняемому в покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Мытищинского городского суда.
"Прошу суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года… Наказание прошу считать условным с испытательным сроком на 1 год", - сказала прокурор.
По словам адвоката, Варнава
добровольно возместил ущерб потерпевшей.
Приговор будет вынесен сегодня.
Ранее обвиняемый полностью признал вину.
Георгий Варнава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.