В Риме проходит церемония прощания с Валентино - РИА Новости, 21.01.2026
15:04 21.01.2026
В Риме проходит церемония прощания с Валентино
В Риме проходит церемония прощания с Валентино - РИА Новости, 21.01.2026
В Риме проходит церемония прощания с Валентино
2026
рим, валентино гаравани, в мире
Рим, Валентино Гаравани, В мире
В Риме проходит церемония прощания с Валентино

РИА Новости: семья Валентино скорбят по модельеру на церемонии прощания в Риме

© AP Photo / Matt SaylesВалентино Гаравани
Валентино Гаравани
© AP Photo / Matt Sayles
Валентино Гаравани. Архивное фото
РИМ, 21 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Гроб с итальянским модельером Валентино Гаравани богато украшен букетами из белых цветов, по обе стороны от него на церемонии прощания расположились его семья и близкие, передает корреспондент РИА Новости.
Траурное мероприятие проходит в выставочном центре PM23, который принадлежит Фонду Валентино, близ римской Площади Испании.
Итальянский модельер Валентино Гаравани
Стало известно, кто может получить наследство Валентино Гаравани
11:19
Пришедших проститься со стилистом стали запускать в здание за несколько минут до официального начала мероприятия в 11.00 утра (13.00 мск).
Помещения и лестницы внутри культурного пространства богато украшены традиционных для похорон белыми цветами. На стене у лестницы нанесена одна из знаменитых цитат Валентино "Я люблю красоту, это не моя вина".
После подъема на второй этаж центре посетители имеют возможность расписаться в книге соболезнований, после чего проходят через коридор с венками и попадают в зал, где находится гроб с модельером. Любая съемка в помещении запрещена, за чем строго следят дежурящие служители.
За гробом стоит фотопортрет Валентино Гаравани с двумя букетами цветов, а над ним сооружен навес из цветочной композиции. По обе стороны от гроба сидят родные и близкие модельера, в том числе его многолетний партнер и соратник Джанкарло Джамметти, с которым Валентино создал свой дом моды.
Посетителям церемонии предлагается пройти мимо гроба, описав по залу круг, и выйти на улицу через тот же коридор и лестницу.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Прощание проходит в среду и четверг в культурно-выставочном центре его фонда в центре Рима. Похороны стилиста пройдут в столице в пятницу в одной из исторических базилик.
Валентино Гаравани
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
19 января, 20:27
 
РимВалентино ГараваниВ мире
 
 
