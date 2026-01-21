В Риме проходит церемония прощания с Валентино

РИМ, 21 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Гроб с итальянским модельером Валентино Гаравани богато украшен букетами из белых цветов, по обе стороны от него на церемонии прощания расположились его семья и близкие, передает корреспондент РИА Новости.

Траурное мероприятие проходит в выставочном центре PM23, который принадлежит Фонду Валентино, близ римской Площади Испании.

Пришедших проститься со стилистом стали запускать в здание за несколько минут до официального начала мероприятия в 11.00 утра (13.00 мск).

Помещения и лестницы внутри культурного пространства богато украшены традиционных для похорон белыми цветами. На стене у лестницы нанесена одна из знаменитых цитат Валентино "Я люблю красоту, это не моя вина".

После подъема на второй этаж центре посетители имеют возможность расписаться в книге соболезнований, после чего проходят через коридор с венками и попадают в зал, где находится гроб с модельером. Любая съемка в помещении запрещена, за чем строго следят дежурящие служители.

За гробом стоит фотопортрет Валентино Гаравани с двумя букетами цветов, а над ним сооружен навес из цветочной композиции. По обе стороны от гроба сидят родные и близкие модельера, в том числе его многолетний партнер и соратник Джанкарло Джамметти, с которым Валентино создал свой дом моды.

Посетителям церемонии предлагается пройти мимо гроба, описав по залу круг, и выйти на улицу через тот же коридор и лестницу.